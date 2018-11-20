В расколе «Оппоблока» обвинили администрацию президента Украины

Киев, , 21:09 — REGNUM Администрация президента Украины причастна к расколу фракции «Оппозиционный блок» и исключению из её состава сопредседателя фракции Юрия Бойко и депутата Сергея Левочкина. Об этом 20 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Алексей Якубин.

По его словам, в администрации президента Петра Порошенко испугались высоких рейтингов Бойко, который сохраняет хорошие шансы выйти во второй тур президентских выборов вместе с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Если объединительные процессы продолжатся, то Юрий Бойко может стать спарринг-партнером Юлии Тимошенко во втором туре выборов. Сегодня произошло исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из «Оппозиционного блока». Это показатель страха Банковой (администрации президента Украины). «Оппоблок» никогда не был однородным. Он состоял из шести партий, но в нем есть крыло, которое постоянно связывают с Ринатом Ахметовым», — рассказал Якубин.

Он считает, что украинский бизнесмен Ахметов и его большинство в «Оппоблоке» перешли на сторону Порошенко.

«Ринат Ахметов продолжает обогащаться и быть партнером президента. Если мы посмотрим на доходы олигархов, то увидим, если Украина теряет, то отдельные олигархи обогащаются в отличие от страны. Не исключаю, что тут Банковая сыграла на амбициях части «Оппозиционного блока», чтобы исключить наиболее рейтингового кандидата из «Оппоблока» — Юрия Бойко… Ахметовские представители «Оппоблока» играют в игру Банковой», — добавил Якубин.

Эксперт также не исключает, что часть «Оппоблока» со временем присоединится к «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Ранее, 20 ноября, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Бойко и Левочкин были исключены из фракции «за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей».

«Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве с Вадимом Рабиновичем о создании так называемой платформы «Оппозиционная платформа — За жизнь», на которое Бойко не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд», — пояснил Новинский.

Он сообщил, что в ближайшее время пройдет съезд партии «Оппоблок».

"Также фракция обратилась к политсовету партии с требованием как можно быстрее созвать съезд для обсуждения этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из фракции «Оппозиционный блок», — уточнил Новинский.

Как сообщалось, 20 ноября депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что фракция «Оппоблок» исключила из своего состава сопредседателя фракции Бойко и депутата Левочкина.

9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.