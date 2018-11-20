В выборах президента Интерпола «нет интриги и проблемы»

Москва, , 21:15 — REGNUM Интерпол пытаются превратить в арену политической борьбы, заявил 20 ноября глава Всероссийской полицейской ассоциации (ВПА) Юрий Жданов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, резкие политические высказывания, которые звучат вокруг выборов главы Интерпола, не дадут результата.

«Никто не собирается делать никаких резких шагов кроме заявлений политиков, которые пытаются превратить это в арену ненужной борьбы. Международная преступность организована, к сожалению, намного лучше, чем иногда наши действующие правоохранительные органы. Так давайте не мешать им профессионально определяться с выбором, а делать всё, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам в области кибербезопасности, терроризма и новых преступлений, которые рождает сама жизнь в связи с развитием техники, экономики», — сказал Жданов.

В действительности же «никакой интриги и проблемы межпланетарной не существует», а есть обычная процедура выборов, в которой участвует 192 государства. Представитель РФ Александр Прокопчук, претендующий на пост президента Интерпола, по оценке Жданова, «не только профессионал», но и специалист, зарекомендовавший себя именно в рамках этой международной организации.

«Должность президента ему не только по плечу, но он способен развивать эту организацию в рамках проекта «Полиция будущего». Сейчас о нём говорят и в рамках нашей полицейской ассоциации, и в рамках международных связей ООН, Интерпола, Совета Европы, ЮНЕСКО. Поэтому, на мой взгляд, его избрание даст новый импульс в развитии этой международной организации», — считает глава ВПА.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов из США призвала администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя России Александра Прокопчука, сравнив его в новой должности с «лисой в курятнике». Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил прервать членство его страны в Интерполе в случае избрания Прокопчука главой организации.

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