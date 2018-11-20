Будапешт, , 20:39 — REGNUM Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский подтвердил получение политического убежища в Венгрии, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Сегодня Венгерская Республика, государство-член ЕС и НАТО, положительно ответило на мое ранее поданное прошение о предоставлении политического убежища из-за политических преследований в Республике Македония», — заявил Груевский на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Груевский покинул Македонию 12 ноября. На родине бывшего премьер-министра обвиняют в коррупции.

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