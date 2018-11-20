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Си Цзиньпин и Родриго Дутерте провели переговоры на Филиппинах

Политика

«Мы сохраняем взаимное уважение, искренность и приверженность суверенному равенству»

Манила, 20 ноября 2018, 20:22 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Филиппин Родриго Дутерте провели двусторонние переговоры в рамках визита китайского лидера на Филиппины, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мы сохраняем взаимное уважение, искренность и приверженность суверенному равенству. Я продолжу тесно сотрудничать с председателем Си», — заявил Дутерте по итогам переговоров.

Согласно заявлению Си Цзиньпина, стороны обсудили «всестороннее стратегическое сотрудничество» и готовы «решать спорные вопросы» в Южно-Китайском море.

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Политика Китая
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