Си Цзиньпин и Родриго Дутерте провели переговоры на Филиппинах

Манила, , 20:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Филиппин Родриго Дутерте провели двусторонние переговоры в рамках визита китайского лидера на Филиппины, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мы сохраняем взаимное уважение, искренность и приверженность суверенному равенству. Я продолжу тесно сотрудничать с председателем Си», — заявил Дутерте по итогам переговоров.

Согласно заявлению Си Цзиньпина, стороны обсудили «всестороннее стратегическое сотрудничество» и готовы «решать спорные вопросы» в Южно-Китайском море.

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