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Президент Молдавии выступит на пленарном заседании Госдумы

Политика

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Москва, 21 ноября 2018, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 21 ноября, президент Молдавии Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что речь пойдет о планах расширения сотрудничества между двумя странами, которые были намечены на прошедших в конце октября переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на пленарных заседаниях Государственной думы седьмого созыва выступили Спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан, председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович.

Кроме того, 21 ноября состоится двусторонняя встреча Додона со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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