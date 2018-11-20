Разговор Путина с Тачи: Россия работает со сторонами конфликта в Косово

Виктор Колбановский, , 19:03 — REGNUM

На сегодняшний день взаимодействие России с обеими сторонами косовского конфликта, Сербией и косовскими албанцами, является объективным следствием усиления международного российского влияния, в том числе в стратегически важном для Москвы Балканском регионе. Необходимость возврата Москвы к прямому участию в переговорах по Косово связано также и с тем, что посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины дискредитировано и продолжает деградировать. Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство Еврокомиссии не может самостоятельно справиться с возложенной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 сентября 2010 года на Евросоюз миссией по косовскому урегулированию.

Однако при этом было бы совершенно ошибочным считать, что Москва поддержит любое решение Белграда по Косово. МИД России, координирующий проведение единой внешнеполитической линии Российской Федерации, сообщает: «Российская позиция по Косово остается неизменной и опирается на международно-правовые рамки, зафиксированные резолюцией СБ ООН 1244. Решение, если таковое будет достигнуто Белградом и Приштиной, должно быть взаимоприемлемым, соответствовать международному праву, получить одобрение Совета Безопасности ООН и быть реально исполнимым. Необходимо также заручиться широкой поддержкой международного сообщества», — констатирует ведомство. МИД России также в очередной раз напоминает, что «продавливание косоварами и их заокеанскими покровителями трансформации Сил безопасности Косово в полноценные «вооруженные силы» вопреки позиции Белграда и косовских сербов крайне опасно для стабильности на Балканах… Создание косовской армии идет вразрез с международно-правовой архитектурой безопасности на европейском континенте в целом», — указывает министерство. В этих четких и ясных позициях России нет места всяческим «сепаратным соглашениям, разграничениям территории, корректировкам границ» и прочим подобного рода провокационным замыслам.

В этой связи вызывает определенную настороженность появление в сербских СМИ в последнее время различного рода материалов, продвигающих мысль о том, что якобы «Россия поддержит любое решение, которое Сербия примет по Косово». Эти публикации носят тенденциозный характер, предоставляют сербской общественности искаженную информацию и отнюдь не содействуют позитивной динамике косовского урегулирования.

Говоря о российском прямом участии в косовских переговорах, следует вспомнить о позитивном опыте работы подмандатной ООН дипломатической тройки посредников — представителей России, США и Евросоюза. Тогда, в 2007 году, спецпредставитель МИД России по Балканам А.А. Боцан-Харченко, американский дипломат Ф. Виснер и действующий от имени Евросоюза немецкий дипломат В. Ишингер в течение четырех месяцев сумели наладить диалог сторон, невзирая на запутанные условия и противоречивые позиции переговорщиков. К сожалению, поддержка со стороны США сепаратистским устремлениям косовских албанцев сорвала наметившийся конструктивный процесс. Одностороннее самопровозглашение независимости в 2008 году косовскими албанцами только существенно усугубило проблему Косово. Конструктивные развязки теперь могут быть найдены только в долгосрочной перспективе, рассчитанной, может быть, на многие десятилетия. Российское внешнеполитическое ведомство в этой связи подчеркивает, что: «искусственное форсирование так называемой «окончательной нормализации» между Белградом и Приштиной по причинам, далеким от истинных интересов достижения прочного урегулирования, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивным».

На этом фоне состоявшийся недавно в кулуарах торжественных мероприятий в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны разговор президента России В.В. Путина с одним из косовоалбанских лидеров Х. Тачи свидетельствует о возврате российского взаимодействия со всеми сторонами косовского конфликта.