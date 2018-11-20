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Депутатам Госдумы определили санкции за бездействие при конфликте интересов

Политика

В рамках национального плана по противодействию коррупции

Москва, 20 ноября 2018, 18:45 — REGNUM  Законопроект об ответственности для депутатов Госдумы и членов Совфеда за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов подготовила для внесения Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия». Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Разработать подобную инициативу ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин в соответствии с Национальным планом по противодействию коррупции на 2018−2020 годы, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным.

В качестве мер ответственности авторы инициативы предлагают предупреждение, а также освобождение депутата или сенатора от руководящей или любой другой должности в палате парламента без прекращения полномочий.

«Введя дополнительные меры ответственности для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, мы приводим законодательство о статусе парламентариев в соответствие с едиными антикоррупционными стандартами, которые действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности», — отметил Пискарёв.

Он также напомнил, что сегодня закон уже предполагает, что за участие в управлении коммерческой организацией, а также за предпринимательскую деятельность и наличие счетов и вкладов парламентариям грозит досрочное прекращение полномочий. Предложение депутатов дополнит закон новыми антикоррупционными нормами, считают авторы инициативы.

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Коррупция и борьба с ней
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