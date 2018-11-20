Опрос: итальянские либералы не хотят снижения пенсионного возраста

Рим, , 18:39 — REGNUM Из всех экономических инициатив нового правительства Италии консенсус электоратов всех партий есть только по одному вопросу — об отмене повышения НДС, сообщает Termometro Politico во вторник, 20 ноября, со ссылкой на опрос Demos, проведенный на северо-востоке страны.

Решение нового правительства отменить рост НДС, запланированный прежними властями, поддерживают 67% граждан, в том числе 70% сторонников Демократической партии, чьи политики и были авторами идеи повышения НДС.

Другое решение правительства — отменить повышение пенсионного возраста — поддерживают избиратели правящих «Движения 5 звёзд» (75%) и «Лиги» (81%), а также партии «Вперёд, Италия» (66%), а вот либералы (сторонники Демократической партии) настроены негативно, решение правительства поддерживают лишь 36% из них.

В целом за отмену повышения пенсионного возраста выступили 63% опрошенных. В отношении других экономических инициатив правительства мнения избирателей расходятся в еще большей степени, отмечают социологи.