Администрация президента Грузии поддержала заявления НПО

Тбилиси, , 18:33 — REGNUM Парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили поддержала заявления грузинских неправительственных организаций относительно возникших у них вопросов к избирательным процессам и призвала соответствующие органы отреагировать на эти вопросы.

«Справедливые и свободные выборы — важнейшая и фундаментальная составная часть демократии. Очень большое внимание уделяется и будет уделяться тому, как проведет Грузия эти президентские выборы. В том числе в контексте нашего стратегического выбора, западного курса, потому что они должны доказать, что мы действтельно остаемся приверженными демократическим и западным ценностям», — подчеркнула Нацвлишвили.

По ее словам, за последние дни неправительственные организации сделали не одно заявление о возможных фактах насилия, высказали свое отношение к обещаниям правительства списать населению банковские долги, а сегодня сообщили о возможной фальсификации удостоверений личности для использования их на выборах.

«Все эти факты вызывают беспокойство и немало вопросов. Выборы — это такой процесс, в котором очень важно, чтобы при появлении любых вопросов государственные ведомства моментально реагировали на них и давали убедительные ответы», — заявила парламентский секретарь президента.

Она дала высокую оценку деятельности грузинских НПО и подчеркнула их роль в проведении в Грузии демократических выборов.

Как сообщалось ранее, три грузинские НПО со ссылкой на свой источник в агентстве по развитию государственных сервисов, сообщили, что агентство печатает фальшивые удостоверения личности — по 5 удостоверений на одного человека под разными именами, фамилиями и персональными номерами, чтобы затем тот или иной гражданин мог проголосовать на разных избирательных участка.

По информации неправительственных организаций, делается это с целью фальсификации выборов в пользу поддерживаемого властями кандидата Саломе Зурабишвили. Агентство по развитию государственных сервисов уже откликнулось на заявление НПО и назвало его абсурдным и безответственным, а генинспекции агентства поручило изучить разглашенную неправительственными организациями информацию.

Напомним, что второй тур выборов президента Грузии назначен на 28 ноября. В него вышли поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.