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Il Giornale: Сальвини намерен получить пост еврокомиссара по экономике

Политика

В новом составе Европарламента сторонники национальных суверенитетов могут получить от 10 до 20% голосов

Рим, 20 ноября 2018, 18:16 — REGNUM  Целью «Лиги» Маттео Сальвини и их соратников — сторонников национальных суверенитетов (Марин Ле Пен, Виктор Орбан) после формирования нового состава Европарламента будет получение одного из «экономических» постов в Еврокомиссии, пишут обозреватели Il Giornale во вторник, 20 ноября.

Речь может идти об одном из четырех постов — по экономике, финансам, бюджету или занятости. В нынешнем составе Еврокомиссии Италия представлена Федерикой Могерини, которая ответственна за внешнюю политику. Сторонников национальных суверенитетов этот пост не интересует, в отличие от экономики — если бы сейчас этот пост занимал их единомышленник, спор между Италией и ЕС о новом проекте бюджета страны проходил бы совсем иначе, отмечают авторы.

Италия представлена в Европарламенте 78 депутатами (из 750). Данные социологических опросов показывают, что «Лига» только за счет Италии может обеспечить себе 28 мест в новом составе парламента. Всего по разным оценкам сторонники национальных суверенитетов могут получить от 10 до 20% мест.

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