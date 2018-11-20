Мэй. Не святая и не железная Тереза

Эдуард Лимонов, , 18:20 — REGNUM

Всегда, когда СМИ демонстрируют нам внутренности британского парламента, бываешь заново потрясён селянской теснотой этого помещения. Сидят, что называется, друг на друге, трутся боками, столиков (даже откидных) никаких нет, что-то записать можно только на коленке. Перед депутатами, задницей к своей половине парламента обильно жестикулирует премьер-министр — дядька либо тётка, в последнее время больше всё тётки. Я тут с удивлением узнал, что Тереза Мэй всего 1 метр и 72 сантиметра росту, но выглядит она как заправская сутулая долговязая англичанка, к телу сильно старой Буратино приделана щелястая голова, каркающая, пугающая и выплёвывающая в решительной манере слова. Всё время, пока тощая задница премьер-министра мечется перед своей половиной депутатов. У Терезы Мэй нет за плечами победоносной, пусть и бестолково ненужной Фолклендской войны, нет жестокой победы над ирландскими террористами, нет удушения целой национальной индустрии — шахтёров, но замашки железной леди Татчер есть. Будучи не сторонницей, но противницей выхода Британии из ЕС, Мэй проявила глубочайшую непринципиальность, выдавая непринципиальность за готовность склониться перед волей народа, осталась в премьер-министрах, хотя по традиции должна была бы уйти. Моё личное мнение такое, что она проявила желание остаться у власти, если бы она ушла, ей бы невозможно было когда-либо ещё выбиться в премьеры. В результате британцы имеют двух старушек во главе государства: бессмертную королеву и Терезу — Щелкунчика (ну, потому что у неё такие выпирающие зубы). План Терезы Мэй по выходу из Европейского союза был согласован на совместном заседании Великобритании и ЕС 13 ноября. Этот документ включает в себя 600 страниц, и он был опубликован на следующий же день — 14 ноября. План был одобрен британским парламентом после пятичасового бурного заседания. Что там внутри основное, в этом шестисотстраничном монстре-документе, не согласившись с которым, сразу три министра ушли в отставку? Говорят даже, что уже четыре. А вот что. Эстер Маквей, бывший министр труда и пенсий, ушла в отставку не согласившись с планом Мэй:

«Великобритания предоставит ЕС 39 миллиардов евро, не получив ничего взамен».

Доминик Рааб, бывший министр по вопросам Brexit, ушёл в отставку, не согласившись с планом Мэй:

«Границу Северной Ирландии с республикой Ирландия (членом ЕС) сохранят «прозрачной», что «представляет реальную угрозу целостности Британии».

Дело в том, что из Северной Ирландии ЕС вознамерился создать такой буферный Бантустан между ЕС и Великобританией, над судьбой которого ЕС будет иметь даже большую власть, чем Великобритания. В Северной Ирландии столько крови было пролито за принадлежность её Великобритании, и вот теперь отдать её судьбу чужим дядям из Брюсселя? Сама Мэй без устали выхваляет свой план, называя его единственно реалистичным. Однако фунт упал и падает. Министры ушли в отставку. На расстрельную должность Рааба не могли сразу подобрать кандидатуру. Сейчас нашли какого-то третьестепенного человека, чтобы только занять место. Депутат с банальной британской фамилией Смит начал сбор подписей за вотум недоверия Терезе-Щелкунчику. Если соберут 48 депутатских подписей, то на следующей неделе Терезе Мэй могут объявить вотум недоверия, и тогда прощай, должность премьер-министра! Однако так или иначе 48 подписантов пока не набралось. Есть как будто бы 40. Если по деньгам, то план Мэй сохранит для Великобритании этак миллиардов двадцать евро. Ведь фактический глава Евросоюза Жан-Клод Юнкер не так давно в интервью ВВС называл сумму развода, которую придётся выплатить ЕС, в 59 миллиардов. Такое впечатление, что, возможно, рядом с королевой на фотографиях вскоре будет стоять не Тереза Мэй. Дело в том, что предстоит ещё одно решающее голосование в парламенте. Для одобрения её плана Терезе Мэй нужно будет минимум 318 голосов депутатов. У Мэй есть 300. Голосование пройдёт в начале декабря. Нет, Черчиля не обещаю, но какой-нибудь задиристый агрессивный бритт, типа Бориса Джонсона, может возникнуть. Одновременно приходится констатировать, что никто другой не возник на британской политической сцене, кто мог бы заменить Мэй и не допустить «падения в пропасть со скалы», как называют в Британии уход из ЕС без всяких договорённостей. Как видите, пока, несмотря на победные реляции обеих сторон, ситуация шаткая, ни одна сторона не может похвалиться окончательным перевесом.19 ноября соглашение поддержали министры по европейским делам всех стран ЕС, утверждая, что оно «лучший вариант из тех, которые были возможны». Конфедерация британской промышленности (190 тысяч компаний) поддержала план Мэй. С другой стороны, всё же сама консервативная партия Терезы Мэй хочет её смещения. Дэвид Дэвис, бывший министр:

«По её условиям мы останемся членами Таможенного союза без возможности его покинуть».

На днях Тереза Мэй подкрепила своё шаткое положение, дав удачное интервью телеканалу Sky News, так что, может быть, всё ещё для неё обойдётся. Сама Мэй продолжает расхваливать свой план, называя его безальтернативным и единственно возможным. Но от голосования в парламенте не отвертишься. И цифры 318 против 300 — неутешительны.