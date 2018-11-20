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«Завернули» поправки Овсянникова, чтобы он не «завернул» проект бюджета

Политика

Депутаты рассказали о хитростях главного севастопольского технократа

Севастополь, 20 ноября 2018, 17:54 — REGNUM  Поправки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, которые отклонили депутаты, содержат множество числовых ошибок, неверных ссылок и кодов классификации. Об этом 20 ноября на пленарном заседании Заксобрания города-героя сообщил глава городской бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов.

«Допущены две ошибки в коде раздела классификации расходов, десять ошибок в кодах подразделов и пять ошибок в кодах целевой статьи. Также неверно указана сумма средств. Другими словами, в главном финансовом документе города много серьёзных ошибок, любая из которых сможет стать основанием для наложения вето губернатора, как это было с законом о патентной системе. Тогда только одна ошибка стала причиной вето, а тут их минимум два десятка», — пояснил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября севастопольские депутаты одобрили законопроект о бюджете города, в котором объём доходов на 2019 год составляет 44,5 млрд рублей, а общий объём расходов — 46 млрд рублей. Все поправки губернатора были отклонены парламентариями.

«Поправки губернатора законны, а поправки госпожи Щербаковой — игра в напёрстки в законодательном процессе. Что в итоге было внесено сегодня в сессионный зал в виде законопроекта, думаю, не поняли ни члены бюджетной комиссии, ни правительство», — оценил ситуацию вице-губернатор Илья Пономарёв, подчеркнув, что Дмитрий Овсянников всё равно будет ветировать бюджет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Поправки Овсянникова в бюджет Севастополя неправомерны» — депутат

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