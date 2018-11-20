Вторник, 20 Ноября 2018 года
22:00:27 МСК

В Бахрейне в парламент баллотируется рекордное количество женщин

Политика

В парламентских выборах в Бахрейне будет участвовать рекордное количество кандидатов женского пола Рекордное количество женщин-кандидатов в депутаты в Бахрейне

В Бахрейне в парламент баллотируется рекордное количество женщин
Иллюстрация: Shura.bh
Парламент Бахрейна

Манама, 20 ноября 2018, 20:04 — REGNUM  19 ноября было подсчитано, что в выборах в парламент Бахрейна, которые пройдут 24 ноября, будет участвовать рекордное кандидатов женского пола. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, 41 женщина примет участие в предвыборной гонке.

Среди кандидаток в депутаты можно найти профессионалов в различных областях, включая звезд шоу-бизнеса, юристов и даже медалисток Олимпийских и Азиатских игр.

По информации источника, более 70% действующих депутатов женского пола приняли решение не участвовать в предстоящих выборах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить