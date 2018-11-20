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Страны Персидского залива соберутся в Эр-Рияде, несмотря на противоречия

Политика

Несмотря на противоречия между арабскими государствами Персидского залива с начала катарского дипломатического кризиса, все они посетят саммит ССАГПЗ в Эр-Рияде

Доха, 20 ноября 2018, 22:15 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Кувейта Халид аль-Джаралла подтвердил, что в предстоящем саммите Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) примут участие все члены организации, несмотря на имеющиеся противоречия, которые привели к катарскому дипломатическому кризису.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, саммит, который пройдет 9 декабря 2018 года, дает большую надежду на то, что противоречия между арабскими государствами в Персидском заливе будут преодолены.

«Мы уверены, что саммит посетит рекордное количество стран и им удастся положить конец кризису в Персидском заливе», — заявил аль-Джаралла. Кувейт на протяжении долгого времени являлся посредником между Катаром и блоком, который возглавляла Саудовская Аравия.

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Зарубежная хроника
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