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Хуситы и правительство Йемена готовы участвовать в мирных переговорах

Политика

Правительство Йемена выразило свою готовность участвовать в мирных переговорах после отказа хуситов совершать атаки на позиции арабской коалиции в стране

Хуситы и правительство Йемена готовы участвовать в мирных переговорах
Dan
Жители Йемена

Сана, 20 ноября 2018, 20:30 — REGNUM  Правительство Йемена выразило свою готовность участвовать в мирных переговорах в Швеции с хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов. Это заявление было сделано после получения их отказа атаковать позиции арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовской Аравии. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, мирные переговоры пройдут в рамках ООН.

Взаимные уступки со стороны хуситов и правительства последовали за очередной попыткой Специального представителя ООН в Йемене Мартина Гриффитса собрать все стороны, задействованные в йеменском конфликте, за столом переговоров.

Министр иностранных дел Йемена Абдельмалик аль-Махляфи заявил о решении участвовать в переговорах и отправить делегацию правительства Йемена в Швецию для того, чтобы начать политическое урегулирование.

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Зарубежная хроника
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