Всемирный Банк предоставил Непалу 155 миллионов долларов

Катманду, , 19:36 — REGNUM Заместитель министра финансов Непала Раджан Кханал и официальный представитель Всемирного Банка в Непале, Бутане и Бангладеш Чимяо Фан подписали соглашение о предоставлении помощи Непалу со стороны организации 155 миллионов долларов для развития логистики и повышения уровня продовольственной безопасности в стране.

Это соглашение было подписано в присутствии министра финансов Непала Юбарая Хативады и вице-президента организации в Южной Азии Хартвиги Шафера.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, из объявленной суммы 133 млн долларов будут предоставлены в форме кредита, 22,7 млн долларов будут предоставлены в форме гранта.

«Этот кредит сыграет значительную роль в осуществлении планов Непала по строительству дорог и автомагистралей в стране, а также будет способствовать реализации программ правительства по увеличению грамотности и расширению программ по развитию человеческого капитала в стране», — заявил Хартвиг Шафер.