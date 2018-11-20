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Всемирный Банк предоставил Непалу 155 миллионов долларов

Политика

Всемирный Банк предоставил Непалу 155 миллионов долларов на осуществление целей по улучшению логистики и повышению продовольственной безопасности

Катманду, 20 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  Заместитель министра финансов Непала Раджан Кханал и официальный представитель Всемирного Банка в Непале, Бутане и Бангладеш Чимяо Фан подписали соглашение о предоставлении помощи Непалу со стороны организации 155 миллионов долларов для развития логистики и повышения уровня продовольственной безопасности в стране.

Это соглашение было подписано в присутствии министра финансов Непала Юбарая Хативады и вице-президента организации в Южной Азии Хартвиги Шафера.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, из объявленной суммы 133 млн долларов будут предоставлены в форме кредита, 22,7 млн долларов будут предоставлены в форме гранта.

«Этот кредит сыграет значительную роль в осуществлении планов Непала по строительству дорог и автомагистралей в стране, а также будет способствовать реализации программ правительства по увеличению грамотности и расширению программ по развитию человеческого капитала в стране», — заявил Хартвиг Шафер.

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Зарубежная хроника
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