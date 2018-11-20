Всемирный Банк обещает поддержку инициатив Непалу для экономического роста

Катманду, , 23:50 — REGNUM «Мы хотим помочь Непалу в их планах в области развития. Чтобы поддерживать экономический рост, страна должна мобилизовать инвестиции из источников, не входящих в программу традиционного финансового развития. Инвестиции возможны только при условии благоприятной политической среды», — заявил на встрече с министром финансов Непала Юбараем Кхативадой официальный представитель Всемирного Банка в Южной Азии Хартвиг Шафер.

Представитель организации также встретился с премьер-министром Непала Нандой Кишор Пуном. В ходе встречи Хартвиг Шафер поздравил политика, что Непал получил статус страны со средним доходом населения.

По информации непальского информационного агентства The Himalayan Times, он также пообещал оказывать поддержку стране, привлекая средства из дополнительных источников.

Хартвиг Шафер также провел встречи с министром энергетики, водных ресурсов и ирригации Баршой Ман Пуном, в ходе которой обсудил вопрос потенциальных инвестиций в туризм, гидроэнергетику и частный сектор в стране.