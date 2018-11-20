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Мальдивы выходят из соглашения о свободной торговле с КНР

Политика

Глава «Демократической партии Мальдив» заявил, что в условиях дефицита торгового баланса в торговле между Мальдивами и Китаем соглашение о свободной торговле является крайне невыгодным

Мале, 20 ноября 2018, 20:11 — REGNUM  19 ноября глава «Демократической партии Мальдив» и советник президента Мохамед Нашид заявил, что Мальдивы собираются выйти из соглашения о свободной торговле с Китаем. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

По словам Мохамеда Нашида, торговля между Мальдивами и КНР является «односторонней». Он пояснил, что большой дефицит торгового баланса делает соглашение о свободной торговле крайне невыгодным для Мальдив.

Соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой было подписано бывшим президентом Мальдив Абдуллой Ямином в декабре прошлого года в ходе его визита в Пекин. По словам администрации бывшего президента, указанное соглашение должно было диверсифицировать экономику страны и положительным образом повлиять на ее торговый баланс.

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Зарубежная хроника
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