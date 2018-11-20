Мальдивы выходят из соглашения о свободной торговле с КНР

Мале, , 20:11 — REGNUM 19 ноября глава «Демократической партии Мальдив» и советник президента Мохамед Нашид заявил, что Мальдивы собираются выйти из соглашения о свободной торговле с Китаем. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

По словам Мохамеда Нашида, торговля между Мальдивами и КНР является «односторонней». Он пояснил, что большой дефицит торгового баланса делает соглашение о свободной торговле крайне невыгодным для Мальдив.

Соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой было подписано бывшим президентом Мальдив Абдуллой Ямином в декабре прошлого года в ходе его визита в Пекин. По словам администрации бывшего президента, указанное соглашение должно было диверсифицировать экономику страны и положительным образом повлиять на ее торговый баланс.