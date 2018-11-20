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Глава Панджаба: за терактом в Индии стоят пакистанские спецслужбы

Политика

По словам Амариндера Сингха, граната, примененная для атаки на Ниранкари Бхаван, была изготовлена в Пакистане

Нью-Дели, 20 ноября 2018, 20:09 — REGNUM  19 ноября главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх заявил о том, что за терактом в городе Амритсар стоят пакистанские спецслужбы. Об этом сообщило местное новостное издание «Панджаб кесари».

Главный министр Панджаба подчеркнул, что, согласно данным экспертизы, граната, при помощи которой был осуществлен теракт, была изготовлена в Пакистане. Амариндер Сингх заявил, что в происшествии имеется явный след пакистанских спецслужб, и предположил, что теракт совершили кашмирские боевики при поддержке межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence, ISI).

Целью нападавших стал расположенный в городе Амритсар Ниранкари Бхаван храм реформаторского учения ниранкари. В результате теракта погибли три человека. Главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх объявил о награде 5 миллионов рупий (примерно 4,6 миллиона рублей) за помощь в опознании нападавших.

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Зарубежная хроника
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