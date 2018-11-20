Лидер индийской оппозиции подозревается в поддержке экстремистов-наксалитов

Нью-Дели, , 20:27 — REGNUM 19 ноября заместитель комиссара полиции города Пуна Сухас Бавче сообщил о новых обстоятельствах в деле о межкастовых столкновениях в деревне Корегаон Бхима в январе 2018 года. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», известный деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и представитель штата Мадхья-прадеш в верхней палате парламента Индии Дигвиджая Сингх подозревается в связях с наксалитами.

Ранее Сухас Бавче заявил, что у одного из подозреваемых в разжигании межкастовой розни в деревне Корегаон Бхима было найдено письмо с номером телефона упомянутого лидера оппозиции. В данном послании сообщается, что лидеры ИНК готовы проспонсировать подрывную деятельность наксалитов-маоистов против действующего правительства во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Номер Дигвиджая Сингха указан в качестве контакта для получения финансовых средств в целях ведения дальнейшей деятельности экстремистов. Сообщается, что в связи с данными обстоятельствами политический деятель может быть в скором времени вызван на допрос в полицию Пуны.

Наксалиты, или индийские маоисты, являются вооружёнными экстремистскими группировками, борющимися за свержение власти и установление коммунистического правления в стране.