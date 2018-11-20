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Оппозиция Бангладеш потребовала прекратить аресты накануне выборов

Политика

За последние два с половиной месяца общее число деятелей «Националистической партии Бангладеш», задержанных по политическим мотивам, превысило две тысячи человек

Дакка, 20 ноября 2018, 22:00 — REGNUM  Оппозиционная «Националистическая партия Бангладеш» (НПБ) потребовала прекратить аресты партийных деятелей накануне парламентских выборов. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», соответствующее заявление сделала заместитель председателя «Националистической партии Бангладеш» Селима Рахман.

Селима Рахман также сообщила, что НПБ направила в центральную избирательную комиссию список оппозиционеров, находящихся в тюрьме или под следствием по политическим мотивам. Лидер НПБ потребовала, чтобы ЦИК положила конец своеволию властей, а все осуждённые по политическим причинам были немедленно выпущены из-под стражи. Селима Рахман также подчеркнула, что в последнее время аресты участились, а общее число задержанных по политическим причинам за последние два с половиной месяца превысило две тысячи человек.

Ранее в рамках политического диалога с оппозицией премьер-министр Бангладеш и глава партии «Авами лиг» Хасина Вазед пообещала исключить возможность арестов по политическим мотивам во время предвыборной кампании. Парламентские выборы в Бангладеш состоятся 30 декабря 2018 года.

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Зарубежная хроника
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