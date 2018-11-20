Имран Хан призвал Трампа «не делать из Пакистана козла отпущения»

Исламабад, , 21:33 — REGNUM 19 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в социальной сети «Твиттер» жестко прореагировал на заявление Дональда Трампа о том, что его Исламабад «ничего не делает для Америки». По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан заявил, что нельзя «делать из Пакистана козла отпущения». Он напомнил, что Пакистан потерял 75 тысяч человек в войне с терроризмом, число, не имеющее равных среди союзников по антитеррористической коалиции. По словам Имрана Хана, в результате войны Пакистан потерял 123 миллиарда долларов, что делает американскую помощь в размере 20 миллиардов «крохотной».

Отвечая на обвинение в том, что Пакистан укрывал на своей территории бен Ладена, Имран Хан отметил, что ни один пакистанец не принимал участия в атаках 11 сентября 2001 года. Премьер Пакистана обратил внимание, что, несмотря на операцию НАТО и присутствие войск коалиции в Афганистане, число сторонников Талибана* (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в стране только возросло.

В интервью телеканалу Fox News 18 ноября Дональд Трамп одобрил отказ от финансовой помощи Пакистану, обвинив Исламабад в бездеятельности и пособничестве терроризму.