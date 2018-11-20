Оппозиция в Пакистане: правящая партия за 100 дней поменяла подход 100 раз

Исламабад, , 19:32 — REGNUM Билавал Бхутто-Зардари, председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» выступил на митинге в городе Гилгит (пакистанский Джамму и Кашмир). По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Бхутто-Зардари раскритиковал политику правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), в особенности строительную программу «Новый Пакистан». По словам оппозиционного лидера, вместо того чтобы предоставить бедным жилье, правительство лишает их крыши над головой в ходе борьбы с самозахватом. Обращаясь к жителям Гилгит-Балтистана, Билавал Бхутто-Зардари обратил внимание на то, что правительство урезало бюджет развития региона.

Председатель «Пакистанской народной партии» также обвинил премьер-министра Имрана Хана в резких изменениях позиции, известных в пакистанских СМИ как U-turns. По словам Бхутто-Зардари, за первые 100 дней правительство «успело 100 раз поменять свой подход». Особенно вопиющим оппортунизм правительства, по мнению оппозиционного лидера, выглядит в отношении внешних заимствований. По словам Бхутто-Зардари, ранее премьер-министр Имран Хан говорил, что скорее совершит самоубийство, чем обратится за помощью к другим странам.