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Оппозиция в Пакистане: правящая партия за 100 дней поменяла подход 100 раз

Политика

Председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто-Зардари раскритиковал достижения правительства за первые 100 дней у власти

Исламабад, 20 ноября 2018, 19:32 — REGNUM  Билавал Бхутто-Зардари, председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» выступил на митинге в городе Гилгит (пакистанский Джамму и Кашмир). По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Бхутто-Зардари раскритиковал политику правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), в особенности строительную программу «Новый Пакистан». По словам оппозиционного лидера, вместо того чтобы предоставить бедным жилье, правительство лишает их крыши над головой в ходе борьбы с самозахватом. Обращаясь к жителям Гилгит-Балтистана, Билавал Бхутто-Зардари обратил внимание на то, что правительство урезало бюджет развития региона.

Председатель «Пакистанской народной партии» также обвинил премьер-министра Имрана Хана в резких изменениях позиции, известных в пакистанских СМИ как U-turns. По словам Бхутто-Зардари, за первые 100 дней правительство «успело 100 раз поменять свой подход». Особенно вопиющим оппортунизм правительства, по мнению оппозиционного лидера, выглядит в отношении внешних заимствований. По словам Бхутто-Зардари, ранее премьер-министр Имран Хан говорил, что скорее совершит самоубийство, чем обратится за помощью к другим странам.

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Зарубежная хроника
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