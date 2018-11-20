«Поправки Овсянникова в бюджет Севастополя неправомерны» — депутат

Севастополь, , 17:34 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников планировал включить в расходную часть городского бюджета на 2019 год невыполненные мероприятия из программы 2018 года, его поправки не имеют правового основания. Об этом 20 ноября на пленарном заседании Заксобрания города-героя заявил глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов.

«В заключении юридического управления Заксобрания содержится ряд замечаний по представленным поправкам. В частности, Дмитрий Овсянников предлагал включить в состав расходов на 2019 год расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилья на сумму 70 миллионов рублей, которые должны быть выполнены в рамках госпрограммы на 2018 год», — отметил парламентарий.

По его словам, соответствующая подпрограмма по переселению граждан в 2019 году правительством города до сих пор не принята.

«Наши юристы пришли к выводу, что поправка губернатора не имеет правового обоснования», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Заксобрание Севастополя утвердило во втором чтении городской бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, отклонив все поправки губернатора. Заместители губернатора заявили, что он наложит вето на этот финансовый документ.

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