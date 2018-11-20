Начальник штаба СВ: против Пакистана ведется «гибридная война»

Исламабад, , 23:41 — REGNUM 19 ноября в ходе заседания Рабочей группы по национальной безопасности в Национальном университете обороны в Исламабаде начальник штаба сухопутных войск и фактический глава пакистанских военных генерал Камар Джавед Баджва рассказал о новых угрозах современной войны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, генерал Баджва заявил, что последние 20 лет против Пакистана ведётся война «пятого поколения», не похожая на традиционные конфликты. По мнению генерала, в рамках «гибридной войны» противники Исламабада используют религиозные, этнические и социальные факторы, дабы разрушить государственную власть в стране.

Начальник штаба сухопутных войск, отметив успехи вооруженных сил в противостоянии новым типам угроз, призвал к усилению обороноспособности страны на этом направлении. По словам генерала, «настало время развиваться и двигаться по пути прогресса, мы должны воспользоваться возможностью после бесчисленных жертв».