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Начальник штаба СВ: против Пакистана ведется «гибридная война»

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что против страны ведётся гибридная религиозная и этническая война

Исламабад, 20 ноября 2018, 23:41 — REGNUM  19 ноября в ходе заседания Рабочей группы по национальной безопасности в Национальном университете обороны в Исламабаде начальник штаба сухопутных войск и фактический глава пакистанских военных генерал Камар Джавед Баджва рассказал о новых угрозах современной войны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, генерал Баджва заявил, что последние 20 лет против Пакистана ведётся война «пятого поколения», не похожая на традиционные конфликты. По мнению генерала, в рамках «гибридной войны» противники Исламабада используют религиозные, этнические и социальные факторы, дабы разрушить государственную власть в стране.

Начальник штаба сухопутных войск, отметив успехи вооруженных сил в противостоянии новым типам угроз, призвал к усилению обороноспособности страны на этом направлении. По словам генерала, «настало время развиваться и двигаться по пути прогресса, мы должны воспользоваться возможностью после бесчисленных жертв».

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Зарубежная хроника
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