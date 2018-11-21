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Президент Индии посетит Австралию с четырехдневным официальным визитом

Политика

Это станет первым визитом индийского главы государства в эту страну

Президент Индии посетит Австралию с четырехдневным официальным визитом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Рам Натх Ковинд

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 00:09 — REGNUM  Президент Индии Рам Натх Ковинд 21 ноября 2018 года прибудет в Австралию с четырехдневным официальным визитом. Данная поездка станет первым в истории визитом индийского главы государства в эту страну. В рамках своей поездки Рам Натх Ковинд намерен обсудить с австралийским руководством вопросы укрепление двусторонних отношений.

По сообщению индийского новостного агентства «Бахарат Таймс», в ходе своего визита президент Индии посетит Сидней и Мельбурн. Также он встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. В рамках празднования 150 годовщины со дня рождения Махатмы Ганди оба лидера откроют памятник в честь этого события в Новом Южном Уэльсе.

Кроме того, Рам Натх Ковинд выступит с речью на Австралийском финансово-экономическом саммите, а затем посетит прием, организованный индийско-австралийским предпринимательским советом. Президент Индии в рамках своего визита также прочитает лекцию в Университете Мельбурна о двусторонних отношениях Индии и Австралии и встретится с представителями индийской диаспоры.

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Зарубежная хроника
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