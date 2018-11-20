Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский получил убежище в Венгрии

Будапешт, , 17:37 — REGNUM Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский получил политическое убежище в Венгрии, 20 ноября передает агентство Reuters.

О получении статуса политического беженца Груевским, который обвиняется на родине в коррупции, стало известно из заявлений венгерских СМИ. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Груевский бежал в Венгрию 12 ноября, где запросил политическое убежище. В Македонии бывшего премьер-министра ждут арест и как минимум два года тюрьмы.

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