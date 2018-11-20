Вторник, 20 Ноября 2018 года
18:22:32 МСК

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский получил убежище в Венгрии

Политика

Груевский, обвиняемый на родине в коррупции, бежал в Венгрию 12 ноября

Будапешт, 20 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский получил политическое убежище в Венгрии, 20 ноября передает агентство Reuters.

О получении статуса политического беженца Груевским, который обвиняется на родине в коррупции, стало известно из заявлений венгерских СМИ. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Груевский бежал в Венгрию 12 ноября, где запросил политическое убежище. В Македонии бывшего премьер-министра ждут арест и как минимум два года тюрьмы.

Читайте также: Правительство Венгрии: мы не помогали Груевскому покинуть Македонию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Венгрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить