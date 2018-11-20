Оппозиция в Индии: Моди солгал о кастовой принадлежности бывшего президента

Нью-Дели, , 21:30 — REGNUM Пресс-секретарь партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Маниш Тевари в ответ на речь премьер-министра Индии Нарендры Моди в Чхаттисгархе, назвал утверждение о том, что бывший президент Индии Ситарам Кесри являлся далитом, или неприкасаемым, не соответствующим действительности.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», пресс-секретарь ИНК настаивает на том, что Ситарам Кесри являлся выходцем из категории «других отстающих классов» (то есть из племен), а не из «далитов и ранее эксплуатируемого населения».

Маниш Тевари также обвинил премьер-министра Индии в подтасовке фактов для завоевания политических очков и популистском заигрывании с электоратом, который составляют представители притесняемых слоев населения. При этом пресс-секретарь ИНК отметил, что его партия всегда относилась к Ситараму Кесри со всем уважением.