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Оппозиция в Индии: Моди солгал о кастовой принадлежности бывшего президента

Политика

Индийский национальный конгресс обвинил премьер-министра Индии во лжи касательно кастовой принадлежности бывшего президента Индии Ситарама Кесри

Нью-Дели, 20 ноября 2018, 21:30 — REGNUM  Пресс-секретарь партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Маниш Тевари в ответ на речь премьер-министра Индии Нарендры Моди в Чхаттисгархе, назвал утверждение о том, что бывший президент Индии Ситарам Кесри являлся далитом, или неприкасаемым, не соответствующим действительности.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», пресс-секретарь ИНК настаивает на том, что Ситарам Кесри являлся выходцем из категории «других отстающих классов» (то есть из племен), а не из «далитов и ранее эксплуатируемого населения».

Маниш Тевари также обвинил премьер-министра Индии в подтасовке фактов для завоевания политических очков и популистском заигрывании с электоратом, который составляют представители притесняемых слоев населения. При этом пресс-секретарь ИНК отметил, что его партия всегда относилась к Ситараму Кесри со всем уважением.

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Зарубежная хроника
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