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В индийском Кашмире задержали вербовщицу Джаиш-е-Мухаммад

Политика

В индийском штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) силы безопасности задержали женщину, которая вербовала молодежь

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 21 ноября 2018, 00:36 — REGNUM  В индийском штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) силами безопасности была задержана женщина по обвинению в вербовке молодежи для вступления в различные террористические организации посредством социальной сети Facebook. По утверждению представителей сил безопасности, размещенных в индийском Кашмире, женщина принадлежала к террористической группировке «Джаиш-е-Мухаммад» (считается в Индии запрещенной).

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», личность вербовщицы была установлена. Однако, информация о полном имени террористки отсутствует. Известно, что женщина происходит из района Бандипор в северном Кашмире. Силы безопасности обнаружили вербовщицу посредством мониторинга активности ее аккаунта в социальной сети Facebook, где она призывала молодых людей браться за оружие и вести джихад.

В ходе допроса был выявлен факт передачи обвиняемой людям боевой амуниции и вооружения двум молодым людям из города Анантнаг в индийском Кашмире, один из которых был задержан. Будучи 30-летней матерью двоих детей, вербовщица рассчитывает на снисходительность со стороны сил безопасности в случае предоставления важной информации о различных террористических группировках.

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Зарубежная хроника
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