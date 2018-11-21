В индийском Кашмире задержали вербовщицу Джаиш-е-Мухаммад

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 00:36 — REGNUM В индийском штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) силами безопасности была задержана женщина по обвинению в вербовке молодежи для вступления в различные террористические организации посредством социальной сети Facebook. По утверждению представителей сил безопасности, размещенных в индийском Кашмире, женщина принадлежала к террористической группировке «Джаиш-е-Мухаммад» (считается в Индии запрещенной).

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», личность вербовщицы была установлена. Однако, информация о полном имени террористки отсутствует. Известно, что женщина происходит из района Бандипор в северном Кашмире. Силы безопасности обнаружили вербовщицу посредством мониторинга активности ее аккаунта в социальной сети Facebook, где она призывала молодых людей браться за оружие и вести джихад.

В ходе допроса был выявлен факт передачи обвиняемой людям боевой амуниции и вооружения двум молодым людям из города Анантнаг в индийском Кашмире, один из которых был задержан. Будучи 30-летней матерью двоих детей, вербовщица рассчитывает на снисходительность со стороны сил безопасности в случае предоставления важной информации о различных террористических группировках.