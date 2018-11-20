РФ пытаются лишить государственного суверенитета — Франц Клинцевич

Москва, , 17:29 — REGNUM Все процессы, которые разворачиваются вокруг Украины, нужны для того, чтобы создать напряжённость вокруг РФ, полагает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 20 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, пообещавшей принять меры против РФ в связи с ситуацией в Азовском море.

«Я бы хотел напомнить всем чиновникам ЕС о том, что Азовское море является внутренним морем России и Украины, и его использование определяет договор о совместном использовании Азовского моря, — сказал Клинцевич. — Но конфликт возник не потому, что РФ что-то сделала, а потому, что Украина арестовала 15 судов, которые зашли в крымские порты. Всё, что связано с Украиной, не укладывается в формальную логику. Все процессы, которые идут вокруг и внутри Украины, направлены на дестабилизацию общественного мнения и формирование контента с целью дискредитировать РФ, создать напряжённость вокруг неё, вернуть официальные варианты для введения новой санкционной политики. Идёт давление на РФ с целью недопущения её экономического развития, остановки военно-технического развития. Идёт попытка лишить РФ государственного суверенитета. Европейцы понимают, что происходит на Украине, но они знают, что хозяин им дал команду».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Могерини, Европейский союз (ЕС) обеспокоен в связи со сложившейся ситуацией с судоходством в Азовском море и готов в ближайшее время «принять меры» против Российской Федерации. По её словам, «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море со стороны РФ наносят ущерб не только украинской экономике, но также судам, которые ходят под флагами стран ЕС.

«Мы (страны ЕС) направляем ясный сигнал РФ», — сказала она.

По её словам, если ситуация не изменится в лучшую сторону, Брюссель готов предпринять меры в «ближайшие недели или дни».

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