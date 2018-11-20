Глава ВВС Индии: необходимо усиление координации родов войск страны

Нью-Дели, , 23:29 — REGNUM Глава военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа на пресс-конференции заявил о необходимости создания институциональной структуры, которая смогла бы осуществлять проведение совместных боевых действий ВВС, военно-морского флота и индийской армии. Такая структура смогла бы обеспечить совместное планирование операций и победу страны в «любой войне в обозримом будущем».

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», руководитель индийских ВВС также заявил, что всем трем родам войск необходимо выработать согласованный подход для ответа на возникающие перед страной вызовы в сфере безопасности.

Бирендер Синг Дханоа также высказался касательно ограниченных возможностей каждого из родов войск по отдельности, учитывая разнообразие методов и средств ведения современной войны.