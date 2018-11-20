Среда, 21 Ноября 2018 года
01:13:56 МСК

Глава ВВС Индии: необходимо усиление координации родов войск страны

Политика

Глава военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа выступил с заявлением о необходимости институционализации проведения совместных боевых действий всех родов войск

Нью-Дели, 20 ноября 2018, 23:29 — REGNUM  Глава военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа на пресс-конференции заявил о необходимости создания институциональной структуры, которая смогла бы осуществлять проведение совместных боевых действий ВВС, военно-морского флота и индийской армии. Такая структура смогла бы обеспечить совместное планирование операций и победу страны в «любой войне в обозримом будущем».

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», руководитель индийских ВВС также заявил, что всем трем родам войск необходимо выработать согласованный подход для ответа на возникающие перед страной вызовы в сфере безопасности.

Бирендер Синг Дханоа также высказался касательно ограниченных возможностей каждого из родов войск по отдельности, учитывая разнообразие методов и средств ведения современной войны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить