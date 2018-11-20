Губернатор Севастополя наложит вето на бюджет, принятый депутатами

Севастополь, , 17:17 — REGNUM Губернатор Севастополя ветирует городской бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, принятый Заксобранием без учёта его поправок. Об этом 20 ноября заявил вице-губернатор города Илья Пономарёв.

По словам вице-губернатора Ильи Пономарёва, поправки депутата Татьяны Щербаковой, поддержанные парламентом вместо губернаторских поправок, не соответствуют реальным требованиям города .

«Поправки губернатора законны, а поправки госпожи Щербаковой — игра в напёрстки в законодательном процессе. Что в итоге было внесено сегодня в сессионный зал в виде законопроекта, думаю, не поняли ни члены бюджетной комиссии, ни правительство», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября севастопольские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о бюджете города. В частности, в принятом законопроекте объём доходов на 2019 год составляет 44,5 млрд рублей, общий объём расходов — 46 млрд рублей, предельный объем госдолга Севастополя — почти 2 млрд рублей, дефицит бюджета — 1,6 млрд рублей.

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