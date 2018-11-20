Венгры Закарпатья потребовали от ЕС заставить Киев «уважать демократию»

Киев, , 17:35 — REGNUM Запад должен надавить на Киев, чтобы решить проблемы венгерского национального меньшинства, заявил глав Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович, сообщает 20 ноября УНИАН.

По его словам, представители этнических венгров с Украины неоднократно обращались в ЕС с просьбой о помощи, но Евросоюз проявляет двойные стандарты и не помогает венграм. Брензович подчеркнул, что если ЕС осуждает нечто в Венгрии, то на другие страны это практически не распространяется.

Тем не менее, считает Брензович, Запад все равно должен заставить Украину «уважать европейские демократические ценности».

Напомним, ранее Украина выслала венгерского дипломата за то, что он раздавал венгерские паспорта на Закарпатье.

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