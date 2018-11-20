Украинский политолог объяснил, почему Бойко выгнали из «Оппоблока»

Киев, , 17:12 — REGNUM У единого кандидата в президенты от парламентской группы «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко остаются лишь гипотетические шансы на выход во второй тур президентской гонки. Об этом 20 ноября написал в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя исключение депутатов Бойко и Сергея Левочкина из состава фракции Оппоблок.

«Бойко и Левочкина выгнали из Оппоблока. Молодец Ринат. Теперь шансы Бойко пройти во второй тур только гипотетические», — отметил Романенко.

По его словам, Ахметов «ненавидит члена партии «За жизнь», лидера пророссийской организации «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, поскольку Кремль отнял все его активы на Донбассе».

«Почему Ахметов выкинул Бойко и Левочкина? Потому что Ахметов ненавидит Медведчука из-за которого получил удар по своему бизнесу, потеряв кучу активов в ОРДЛО. Ринатовская часть Оппоблока относится к Медведчуку как к деструктивному элементу, который все проваливает. И попытки Кремля загнать РЛА в одну шоблу с Медведчуком и Левочкиным-Бойко-Фирташем все время срывались из-за нежелания Ахметова лезть в этот союз жабы и гадюки. Но выборы приближаются и Медведчука нужно пихать в Раду, а для этого нужно консолидировать разрозненные группы, что играют на электоральном поле юго-востока. Русские подщимливают Фирташа для сговорчивости, чтобы не вилял», — добавил Романенко.

Он прогнозирует, что без поддержки Ахметова «Оппозиционная платформа» наберет на парламентских выборах 6−7% голосов.

«Рабинович… самоустранился от участия в гонке, чтобы дать возможность Бойко набрать свои 6−7%, которые потом можно будет конвертировать на парламентских выборах в среднюю фракцию», — пояснил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года парламенты ДНР и ЛНР приняли законы онационализации имущества государства Украина и частного бизнеса. Согласно документу, собственностью республик «объявлено все имущество Украины на ее территории вплоть до имущества железной дороги».

Также в собственность республик перешли все крупные промышленные предприятия региона, работающие в украинской юрисдикции. Процесс замены руководства «национализированных» предприятий произошел в феврале-марте 2017 года. Примечательно, что после так называемой национализации промышленные объекты Донбасса перешли под контроль фирмы «Внешторгсервис», которая принадлежит бежавшему в Россию украинскому олигарху Сергею Курченко.

Напомним, 20 ноября депутат от фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул заявил, что фракция Оппоблок исключила из своего состава сопредседателя фракции Юрия Бойко и депутата Сергея Левочкина.

9 ноября сопредседатель фракции Оппозиционный блок Бойко и внефракционный депутат Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.