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Макрон призвал «желтые жилеты» к диалогу

Политика

Протест — «это нормально»

Париж, 20 ноября 2018, 17:13 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон «призывает к диалогу» участников акции «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо, 20 ноября передает агентство Associated Press.

Макрон заявил, что протест — «это нормально», однако отметил, что правительство продолжит повышать цены на бензин. Это делается, чтобы «изменить привычки» французов и в итоге полностью отказаться от ископаемого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 и 18 ноября более 300 тыс. участников акции» желтые жилеты» заблокировали автодороги во Франции. Во многих городах акции закончились столкновениями с полицией.

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Политическая жизнь Франции
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