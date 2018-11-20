«Состоялись политические похороны. Есть «Оппоблок» Порошенко» — депутат

Киев, , 17:04 — REGNUM На Украине произошли политические похороны фракции «Оппозиционный блок». Большинство депутатов фракции (23 человека) перешли под контроль президента Украины Петра Порошенко. Об этом 20 ноября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин.

По его словам, сегодня «бывшие донецкие» ориентируются на Порошенко.

«Когда произошло объединение (части фракции «Оппоблок» и партии «За жизнь»), они пошли в атаку. Это делается исключительно в интересах Порошенко… Политические похороны состоялись, «Оппозиционного блока» политически больше нет. Есть «Оппозиционный блок» Порошенко, который контролирует Порошенко и которым управляет Порошенко», — сказал Левочкин.

Он назвал своё исключение из фракции «Оппоблок» «кукольным театром».

«Куколки делают то, о чем их просит тот, кто ими управляет… Произошла атака на кандидата от оппозиции — Бойко Юрия Анатольевича. Он объявил о том, что будет баллотироваться. После создания объединения и дискуссии внутри «Оппозиционной платформы — За жизнь» определено, что Бойко будет единым кандидатом. На юго-востоке его рейтинг самый высокий. Рабинович, который также имеет высокий рейтинг поддержки на юго-востоке, поддержал Бойко… Автоматически он становится одним из лидеров гонки. Сегодня всем понятно, что Бойко и Тимошенко — два кандидата в президенты, которые, вероятнее всего, будут во втором туре», — добавил Левочкин.

Депутат отметил, что большинство «бывших донецких» решили поддержать Порошенко. 20 депутатов «Оппоблока» перейдут в парламентскую группу «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Исключены не Левочкин и Бойко, а на самом деле 20 человек из 43-х больше не принимают участия в заседании фракции и не голосуют консолидировано с той группой, которую представляют бывшие донецкие. По факту сегодня произошел раскол на депутатов, которые ориентируются на кандидата в президенты Юрия Бойко и кандидата в президенты Петра Порошено. Это вторая группа людей, которая остается в «Оппозиционном блоке», потому что они имеют небольшой перевес в численности — порядка 23 на 20 депутатов… Сейчас будет создана парламентская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь». В нее пока войдут 20 депутатов. Она будет голосовать консолидировано», — подытожил Левочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что фракция «Оппоблок» исключила из своего состава сопредседателя фракции Юрия Бойко и депутата Сергея Левочкина.

Напомним, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.