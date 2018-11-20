НПО: К выборам президента Грузии печатают фальшивые удостоверения

Тбилиси, , 16:59 — REGNUM

Правительство Грузии готовится к фальсификации второго тура выборов президента и с этой целью печатает фальшивые удостоверения личности, сообщили на пресс-конференции 20 ноября представители трех грузинских неправительственных организаций — «Ассоциации молодых юристов Грузии», «Transparency International — Грузия» и «Международного общества справедливых выборов и демократии».

Информацию о готовящейся фальсификации они получили от сотрудника агентства по развитию государственных сервисов (учреждения министерства юстиции, одной из функций которого является изготовление и выдача личных документов граждан).

«По информации источника, решение о печатании фальшивых удостоверений личности было принято после первого тура. По его словам, этим процессом руководят председатель Агентства по развитию государственных сервисов Сосо Гиоргадзе и начальник службы внутреннего аудита этого агентства Бежан Обгаидзе. Согласно плану, на одного человека будет отпечатано пять удостоверений личности, на которых будут указаны разные имена, фамилии и персональные номера, но фотография будет одна и та же. Данные этого человека будут внесены в списки избирателей на нескольких избирательных участках, и он сможет проголосовать несколько раз», — сообщили подробности лидеры трех грузинских НПО.

На данном этапе ни у неправительственных организаций, ни у их источника в агентстве по развитию госсервисов нет информации о том, какими будут масштабы этой фальсификации и сколько таких подложных удостоверений будет отпечатано. Известно лишь, что такие документы печатаются в нескольких территориальных службах агентства. Более того, представители НПО утверждают, что правительство Грузии отправило в командировки тех руководителей территориальных служб, которых считает «ненадежными», и временно заменило их «надежными» кадрами.

«Изготовление фальшивых документов и фальсификация выборов — уголовные преступления. Такие действия могут нанести неисправимый ущерб избирательной среде и поставить под вопрос легитимность выборов. Необходимо, чтобы соответствующие следственные органы заинтересовались фактами вероятной фальсификации удостоверений личности», — заявили руководители трех НПО и призвали прокуратуру Грузии срочно начать расследование и принять предусмотренные законом меры.

На обвинения грузинских НПО откликнулись в агентстве по развитию государственных сервисов и назвали информацию о печати фальшивых удостоверений безответственной и абсурдной. Более того, решением руководства агентства, эту информацию изучит функционирующая в этом ведомстве генеральная инспекция.

В агентстве надеются, что высказавшие обвинения в фальсификации документов руководители неправительственных организаций будут сотрудничать со следствием и предоставят ему соответствующие доказательства, если, конечно, таковые у них имеются.

Напомним, что второй тур выборов президента Грузии назначен на 28 ноября. В него вышли поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.