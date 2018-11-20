«Киев издевается над местными властями» — депутат Рады

Киев, , 16:57 — REGNUM На Украине центральная власть «издевается над местной властью», которая имеет поддержку людей. Об этом 20 ноября в кулуарах Рады заявил депутат, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

По его словам, на Украине в результате реформы децентрализации появилась местная власть.

«Появилась местная власть. За последние четыре года, это единственная управленческая победа после революции. Произошла бюджетная децентрализация и мэры получили свои хребты. Их начали поддерживать люди. Это конечно не понравилось центральной власти, которая была и есть олигархической. Они начали издеваться над местной властью. Вы видели пример издевательства над сильным мэром Садовым (мэр Львова Андрей Садовый — ИА REGNUM ) мусорной блокадой и унижением местного самоуправления. Об этом вам скажет каждый мэр», — сказал Березюк.

Он сообщил, что сегодня проблемы с отоплением наблюдаются в тех городах, где есть частные компании теплоэнерго. Березюк напомнил, что в 2018 году жители Киева также могли остаться без тепла, если бы задолженность за отопление не погасили из средств госбюджета.

«Что касается отопительного сезона — это вина центрального правительства. Почему? Потому что оно не смогло дать мэрам качественные цены. Большинство городов дофинансируют задолженность из своих бюджетов развития… Сегодня есть проблемы в тех городах, в которых теплоэнерго в частной собственности. Киев прекрасно решил проблему. Он забрал свою теплоэнергетическую систему назад от частного собственника (компании ДТЭК Рината Ахметова — ИА REGNUM ) бюджетом людей. Верховная Рада проголосовала выделение баснословной суммы для компенсации Киеву, потому что сегодня и в Киеве не было бы тепла. Но сегодня малые города не получают Божьей ласки от правительства. Это олигархическое правление, которое уничтожает эту власть, которая родилась в Украине за последние четыре года. Мэры пока молчат, потому что их можно «посадить за скрепки». Над ними будут и дальше издеваться», — рассказал Березюк.

Депутат также считает, что коалиция Рады проголосует за бюджет на 2019 год «закрытыми глазами».

«Бюджет абсолютно не сбалансирован. Опять появилось несколько миллиардов дополнительных поступлений. Откуда они появились? От поднятия Единого социального взноса. Это поступления от повышения тарифов, когда люди уже не платят… Всем раздали то, что они хотят… Коалиция с осколками Оппозиционного блока закрытыми глазами проголосует за бюджет и пойдут дальше бороться за свои карманы», — подытожил Березюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обратится в парламент с просьбой отстранить от занимаемых должностей тех мэров городов, которые не могут погасить долги за газ и вовремя запустить отопление.

«99% всех мэров — нормальные, адекватные люди. А есть такие, я вообще не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи… Приняли отдельный закон о реструктуризации. Имеешь долги, реструктуризируй. Тоже нет. Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и потом начинают издеваться над людьми. Я требую прекратить это. А если мэры не могут это сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди чувствуют каждый день», — сказал Гройсман.

Напомним, в 2018 году многие города Украины остались без отопления из-за долгов государственных и частных теплокопаний за газ перед госкомпанией «Нафтогаз Украина». В частности, жители Херсона и Кривого Рога остались без отопления из-за долгов за газ, которые накопили госпредприятия Херсонская ТЭЦ и Криворожская ТЭЦ (в управлении фонда госимущества Украины).

При этом в г. Смела долги за газ накопила частная компания «Смела Энергоинвест», которая по словам мэра Смелы Алексея Цибко, вывела деньги на Кипр. Примечательно, что правительство и компания «Нафтогаз» требуют, чтобы долги государственных и частных предприятий погашали муниципальные власти, которые распоряжаются исключительно муниципальным имущество.