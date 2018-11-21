Почему украинцам предложили «пилить в Венгрию»

Ужгород, Украина, , 04:15 — REGNUM Хотят ли закарпатские венгры безраздельно ассоциироваться с нынешней Украиной. и почему их связи с Венгрией воспринимаются постмайданной украинской властью как угроза, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Предъявляя претензии тысячам жителей Закарпатья, получившим венгерские паспорта, украинская власть не желает обратить внимание на бревно в собственном глазу. Так считает Геннадий Москаль, губернатор Закарпатья, заявивший, что «у половины членов парламента Украины» есть двойное гражданство. Венгрия и закарпатские венгры используются Киевом в качестве образа врага — возможно, именно «в благодарность» за активную помощь, которую Венгрия оказывает Украине, ведь страшно, когда зарубежные государства становятся более милосердны к обитателям Украины (вообще всем), оказывая безвозмездную помощь в сложных ситуациях. Как, например, Венгрия, которая направила в Закарпатье вакцину против кори или жидкий хлор для очистки питьевой воды.

В ответ же печально известная Ирина Фарион, знаменитой пропагандистки украинского образа жизни, обзывает венгров «псами», и предлагает обладателям венгерского паспорта «пилить в Венгрию». Фарион протестует против школ с национальными языками учения, ставя в один ряд венгерский, румынский, польский и изобретенный ей же «московский».

Какой тонкий троллинг применили власти Венгрии в ответ на такую пропаганду, с которой на Украине никто не собирается бороться? Получилось эффектно.

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