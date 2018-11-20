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Санчес: Испания выступит против сделки по Brexit из-за Гибралтара

Политика

Гибралтар является спорной территорией, на которую претендуют и Великобритания, и Испания

Мадрид, 20 ноября 2018, 16:34 — REGNUM  Испания не будет поддерживать предварительное соглашение по Brexit на саммите ЕС в воскресенье 25 ноября из-за нерешенного спора с Великобританией по Гибралтару, 20 ноября передает агентство Reuters.

«На сегодняшний день, если нет будет никаких изменений в отношении Гибралтара, Испания будет голосовать против соглашения о Brexit», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Британская империя владела полуостровом Гибралтар с 1713 года. В настоящее время Гибралтар является спорной территорией, на которую претендует и Великобритания, и Испания.

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