МВД провело экспертизу записи беседы Саакашвили с дядей об убийстве

Тбилиси, , 16:04 — REGNUM В МВД Грузии изучили аудиозапись разговора, на котором двое мужчин обсуждают убийство председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В результате экспертизы подтвердилась подлинность голосов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили его дяди Темура Аласания. Об этом сообщает «ИнтерпрессНьюс» 20 ноября.

Читайте также: Новый компромат с Украины перед выборами в Грузии

В настоящее время следствие работает над идентификацией лиц, распространивших эти записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на одном из украинских сайтов http://zdes.com.ua/ появился аудиоматериал, где два человека, голоса которых якобы принадлежат бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и его дяде Темуру Аласания, который уже давно живёт с семьёй в США, обсуждают некий план радикализации общества. В конце беседы Аласания выражает готовность заплатить «один миллион тому, кто из снайперской винтовки убьёт Иванишвили».

Саакашвили назвал эту аудиозапись «очередной ложью чорвильского афериста» (Бидзина Иванишвили родом из селения Чорвила Сачхерского района Грузии). А Темур Аласания опубликовал в соцсети пост, в котором отметил, что «эта фабрикация никаких волнений в обществе не вызовет».