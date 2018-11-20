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Вадим Новинский возглавил украинский «Оппозиционный блок»

Политика

В партии состоялась смена руководства

Вадим Новинский возглавил украинский «Оппозиционный блок»
Вадим Чуприна
Вадим Новинский

Киев, 20 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Депутат Верховной рады Вадим Новинский стал новым главой парламентской фракции «Оппозиционный блок», сообщило 20 ноября издание «Украинская правда».

Заместителем Новинского станет бывший сопредседатель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Напомним, ранее Вилкул заявил, что из парламентской фракции «Оппозиционного блока» исключены её бывшие лидеры — Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин.

Бойко рассказал журналистам, что «Оппозиционный блок» для него в прошлом, и он намерен создать крупное оппозиционное объединение депутатов на основе партии Вадима Рабиновича «За жизнь».

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