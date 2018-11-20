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Сеул благодарит Пекин за денуклеаризацию Пхеньяна

Политика

И высказывается за сопряжение стратегий развития двух стран

Сеул, 20 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  В Сеуле пройдет открытие местного заседания Боаоского азиатского форума; в преддверие мероприятия представляющий КНР член Госсовета Ван Юн был принят и провел беседу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Еном, сообщает 20 ноября Синьхуа.

Отметив дружественный и добрососедский характер двусторонних отношений, участники переговоров высказались за скорейшее претворение в жизнь договоренностей глав двух государств — Председателя КНР Си Цзиньпина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина — в области взаимного доверия, политических контактов, стабильности.

Обсудив перспективы взаимодействия в рамках «Пояса и пути», стороны поддержали всестороннее развитие свободы торговли и экономических связей в рамках мировой системы открытого типа.

Отдельная благодарность представителю КНР была высказана за содействие денуклеаризации Корейского полуострова.

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