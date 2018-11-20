Госсекретарь: Казахстан и Албания не имеют политических разногласий

Астана, , 16:08 — REGNUM Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова и министр европейских и иностранных дел Албании Дитмир Бушати обсудили перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.

В ходе переговоров отмечено, что стороны не имеют никаких разногласий политического и иного характера. В качестве перспективных направлений развития сотрудничества обозначены строительство, энергетика, сельское хозяйство и туризм.

Абдыкаликова пригласила албанскую делегацию к сотрудничеству по созданию научно-исследовательского института на территории научного парка «Астана Бизнес-Кампус».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Албании был подписан меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленной палатой Тираны и внешнеторговой палатой Казахстана.

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