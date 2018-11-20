Украинский бюджет собираются пополнить за счёт посылок из-за рубежа

Киев, , 15:49 — REGNUM С 1 января 2019 года стоимость почтовой посылки, не облагаемой налогом на добавленную стоимость, снизится до 150 евро, сказано в проекте бюджета Украины на 2019 год, сообщил телеканал 112.ua.

С 1 июля 2019 года сумма будет снижена до 100 евро. Таким образом парламентарии рассчитывают пополнить бюджет на 300 млн гривен или чуть менее $11 млн.

Изменения вступят в силу, если 22 ноября Верховная рада без изменений примет проект бюджета.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева посетовал на высокие доходы родственников украинских мигрантов, получающих деньги из-за рубежа. Он призвал обязать таких людей декларировать полученные деньги в качестве доходов, чтобы они не могли претендовать на субсидии на оплату услуг ЖКХ.

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Эксперт Михаил Кухар назвал инициативу Ревы «дебильной жадностью», поскольку в случае, если гастарбайтеры перестанут перечислять деньги на Украину, последствия для страны будут крайне тяжёлыми

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