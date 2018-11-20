Rai3: треть топлива в Италии – контрабанда из Сирии и Ливии

Рим, , 15:38 — REGNUM Треть топлива, которое используют итальянские потребители, поступает в страну по нелегальным каналам от террористов с территории Сирии (транзитом через Турцию), а также из Ливии, сообщает Il Giornale во вторник, 20 ноября, со ссылкой на расследование Rai3.

Итальянское государство вследствие этого ежегодно теряет около 6 млрд евро. Деньги от поставок «контрабандного черного золота» идут в том числе на финансирование терроризма, утверждают авторы расследования.

В незаконных операциях по поставке нефти от террористов участвуют итальянские нефтяные брокеры и крупные компании, включая Saras, которая принадлежит известной семье Моратти (бывшие владельцы футбольного клуба «Интер»), отмечают журналисты. В компании официально опровергают факт покупки нефти у запрещенного в России ИГ.

Канал нелегальных поставок из Сирии в Италию продолжает существовать, крупные итальянские компании им пользуются с целью получения огромных прибылей, ведь эта нефть продается «по бросовым ценам», утверждают авторы.

С 2011 года в период, когда у власти в Италии находились несколько правительств Демократической партии, число итальянских компаний, работающих в этой сфере, выросло в несколько раз, причем ни качество поставляемого топлива, ни его происхождения доподлинно неизвестно, отмечают журналисты.