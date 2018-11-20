«А не надо завидовать!»: челябинский губернатор ответил мэру Екатеринбурга

Челябинск, , 15:33 — REGNUM Новый аэропорт в Челябинске будет. Об этом 20 ноября заявил губернатор области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

«Здесь нет поля для дискуссий, новый аэропорт в Челябинске будет. В конце прошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Баландино. Строительство нового аэровокзала уже идет. Все работы будут завершены в срок», — заверил губернатор.

При этом Дубровский отметил, что аэропорт Челябинска после реконструкции будет даже лучше, чем сейчас в Екатеринбурге, станет единственным на Урале всепогодным международным.

«А не надо завидовать! Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами», — сказал губернатор.

По его словам, это здоровая конкуренция, и возможность стимулировать аэропорты к тому, чтобы давать клиентам наилучшие условия по качеству услуг и цене, жители Свердловской и Челябинской областей заслужили и могут лишь приветствовать. Также губернатор подчеркнул, что Екатеринбург и Челябинск движутся к созданию третьей по величине в России полицентрической агломерации. В ней будут жить 4 млн человек. И здесь ключевая роль отведена созданию высокоскоростной магистрали между двумя уральскими мегаполисами.

Отдельно он коснулся аэропортов во вторых по величине городах Челябинской и Свердловской областей. В Магнитогорске такой есть, а вот в Нижнем Тагиле нет, и это, по словам Дубровского, очень серьёзный дефект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оживление на Южном Урале вызвали слова, которые произнёс глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В интервью, опубликованном на официальном портале города, он поставил под сомнение необходимость создания в Челябинске аэропорта мирового класса, подчеркнув, что после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Кольцово» сможет обслуживать и челябинцев.

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