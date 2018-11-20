Орбан выступил за сильную Центральную Европу в противовес оси Берлин-Париж

Будапешт, , 15:33 — REGNUM Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости укреплять Центральную Европу в противовес франко-германской оси. Об этом пишет портал Ungarn Heute 19 ноября.

В опубликованном сайтом венгерского правительства сообщении Орбан указывает, что объем франко-германской торговли составляет лишь половину объема торговли между Германией и странами Вышеградской группы (в нее входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — прим. ИА REGNUM ). Виктор Орбан заявил о «беспрецедентном развитии» этой сферы.

Он подчеркнул, что Центральная Европа, включая Карпатский бассейн, станет движущей силой европейского экономического роста в ближайшие годы.

«Присоединение Черногории, Македонии и Сербии к Европейскому союзу станет важным шагом на пути к укреплению значения Центральной Европы в геополитических условиях», — сказал Орбан. — Объединение Балкан является общим интересом Евросоюза, Центральной Европы и Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, идею франко-германского союза как основы и движущей силы Европейского союза активно продвигают Париж и Берлин. В выступлении перед бундестагом 18 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС поступиться национальным суверенитетом в пользу сильного Евросоюза, возглавляемого франко-германским дуэтом.

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