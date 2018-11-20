США игнорируют запросы по делу Браудера — Генпрокуратура

Москва, , 15:25 — REGNUM Запросы российской стороны, связанные с расследованием деятельности основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, игнорируют в США. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в ходе интервью, показанном на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, ведомство неоднократно обращалось в минюст США, но расследование так и не началось.

При этом Куренной добавил, что Генпрокуратура РФ все же надеется получить ответ от властей США по делу британского финансиста Браудера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2018 г. представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев заявил, что в России возбудили новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвиняется в создании преступного сообщества в 1997 г.

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