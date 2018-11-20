Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали выделить Йемену $50 млн помощи

Эр-Рияд, , 15:21 — REGNUM Власти Саудовской Аравии и ОАЭ заявили 20 ноября о готовности выделить $500 миллионов в качестве гуманитарной помощи голодающим жителям Йемена, сообщает американское агентство Associated Press.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, посетивший Йемен, заявил в своем докладе Совету Безопасности ООН, что до 12 из 28 миллионов жителей Йемена находятся «в одном шаге от голода».

По словам главы Центра гуманитарной помощи короля Саудовской Аравии Салмана Абуллы аль-Рабеаха, целью новой инициативы Эр-Рияда является предоставление продовольствия для 12 миллионов граждан Йемена.

Напомним, в результате гражданской войны, продолжающейся в Йемене с 2014 года и обостряемой вмешательством в нее коалиции во главе с Саудовской Аравией по борьбе с повстанцами хуситами, в Йемене сложилась крайне острая гуманитарная ситуация. Из-за действий коалиции, заблокировавшей поставки продовольствия в Йемен, миллионы человек оказались на грани голодной смерти. В стране также началась эпидемия холеры.